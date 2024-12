Corinthians depende apenas de si por vaga na Libertadores

Título do Botafogo abre G-8 e Timão depende das próprias forças para disputar a competição continental no ano que vem

Um sonho que parecia impossível, agora está muito próximo. O Corinthians conseguiu espantar de vez o fantasma do rebaixamento, engatou sete vitórias seguidas e agora depende apenas de si para disputar a Copa Libertadores no ano que vem. Algo que poderia salvar a temporada de 2025 do Timão.

O título sul-americano conquistado pelo Botafogo no último sábado abriu mais uma vaga para times brasileiros na edição de 2025. Com isso, os oito primeiros colocados do Brasileirão estarão garantidos na principal competição de clubes do continente.

Neste momento, os seis primeiros colocados do Brasileirão, que se classificam direto para a fase de grupos, já estão definidos. Assim, o objetivo do Timão é terminar na sétima ou oitava colocação, para disputar as fases preliminares da Libertadores em 2025.

Neste momento, o Corinthians é o oitavo colocado, com 50 pontos, mesmo número do Bahia, que está na sétima posição e que será o próximo adversário do Timão no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o nono colocado, com 49 pontos e também está na briga. A tendência é que estas três equipes briguem pelas últimas duas vagas da Libertadores de 2025.

Assim, se o Timão vencer suas duas partidas que restam do Campeonato Brasileiro, garantirá uma vaga na Libertadores. Dependendo apenas das suas próprias forças, o Corinthians aposta na boa sequência para salvar a temporada de 2025. Afinal, com a vaga na competição continental, o Alvinegro também garante uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem.