Conselho aprova orçamento do Palmeiras para 2025

Órgão responsável pela fiscalização do clube deu parecer positivo por unanimidade para previsão de gastos no próximo ano.

O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou, por unanimidade, na noite desta segunda-feira (04), a previsão orçamentária do clube para 2025. A expectativa da presidência é de um arrecadação de mais de R$ 1 bilhão e que o Verdão termine a próxima temporada com superávit. O documento passará agora por votação no Conselho Deliberativo.

A maior fonte de receitas está na negociação de atletas. O Palmeiras pretende arrecadar R$ 301,562 milhões em transferências, sendo que mais da metade disso, R$ 161 milhões de reais, vindos da transação com o Chelsea por Estêvão. O negócio foi fechado em cerca de R$ 230,6 milhões fixos e R$ 115,3 milhões em metas. O Verdão tem direito a 70% do valor, enquanto os outros 30% são da família do atleta.