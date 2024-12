CBF manda ofício e aceita duelo entre Cruzeiro x Palmeiras com as duas torcidas

Partida marcada para está quarta-feira (04), pelo Campeonato Brasileiro segue em indefinição sobre a presença de torcedores ou não / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (03), a CBF enviou um ofício aos poderes de Minas Gerais. A entidade solicitou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja realizada com as duas torcidas no Mineirão, na quarta (04). Aliás, na última segunda-feira (02), o Estado de Minas Gerais e o Ministério Público decidiram que o jogo deveria ocorrer sem público. A medida excluía tanto torcedores do Cruzeiro quanto do Palmeiras. Em resposta, a CBF declarou surpresa pela falta de comunicação formal da Polícia Militar de Minas Gerais sobre possíveis riscos de segurança. No ofício, a entidade afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Sete palmeirenses são presos por participar de emboscada

“A CBF sempre atuou em colaboração com as autoridades públicas no tema da segurança das competições. Assim, causou surpresa não termos recebido qualquer notificação oficial da PMMG sobre os riscos associados à presença de torcidas.” A entidade também pediu reconsideração da recomendação inicial “Solicitamos a reavaliação da manifestação anterior. Caso a PMMG mude sua recomendação, a CBF poderá rever seu posicionamento. Assim, permitiremos a presença de público, incluindo as duas torcidas, respeitando os princípios de isonomia e equilíbrio técnico.”