Atlético-GO x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Atlético-GO

O time, comandado interinamente por Anderson Gomes, está matematicamente rebaixado. No entanto, no último jogo em casa, pretende deixar uma boa impressão para a torcida. Na rodada anterior, empatou com o Vasco no Rio de Janeiro. Luiz Fernando, suspenso, está fora, afinal, foi expulso no jogo diante do time carioca. Assim, Derek e Janderson disputam a vaga no time titular.