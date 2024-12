Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em jogo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta quarta-feira (4), Athletic Bilbao e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida antecipada da 19ª rodada de La Liga. As equipes se enfrentam no estádio San Mamés, no País Basco. O jogo foi antecipado, uma vez que, em janeiro, o Real Madrid estará concentrado na disputa da Supercopa da Espanha. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Athletic Bilbao O Athletic Bilbao vive um grande momento no Campeonato Espanhol e está invicto há nove partidas nesta temporada. Assim, o time do País Basco chegou à quarta posição na tabela, com 26 pontos. Contudo, Ander Herrera, lesionado, é um desfalque confirmado para o jogo desta quarta-feira. No entanto, Sancet pode retornar ao time. O mesmo acontece com Benat Prados, que cumpriu suspensão na rodada anterior e está novamente à disposição do técnico Ernesto Valverde. Como chega o Real Madrid Por outro lado, o Real Madrid é o vice-líder de La Liga, com 33 pontos, quatro a menos que o Barcelona. No entanto, o clube merengue tem duas partidas a menos que o rival e depende apenas de suas forças para assumir a ponta da tabela. O Barça, inclusive, também teve seu jogo nesta 19ª rodada adiado, e goleou o Mallorca por 5 a 1, nesta terça-feira (3).

Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti segue com problemas para montar o time. Camavinga e Vini Jr, lesionados, continuam fora de combate. O mesmo acontece com Carvajal, Militão e Alaba, que já estavam entregues ao departamento médico. No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno de Tchouaméni, que volta a ficar à disposição do técnico italiano.