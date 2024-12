Anitta realiza desejo do pai e corneta sobre blusa do Botafogo

Cantora Anitta realizou o desejo do pai ao produzir conteúdo com a camisa do Botafogo; porém, não deixou de cornetar o 'painitto' / Crédito: Jogada 10

A cantora Anitta realizou o desejo do pai ao publicar conteúdos com a camisa do Botafogo. Em seu perfil no Instagram, a ‘poderosa’ exibiu registros com o uniforme do Glorioso, um pedido antigo de Mauro Machado, conhecido como ‘painitto’. Porém, ela não deixou de cornetar o seu genitor. Nas imagens publicadas por Anitta, ela aparece com uma camisa emprestada de uma amiga. Contudo, segundo a cantora, apesar dos pedidos do pai, ele nunca deu a ela um uniforme do clube carioca.

“Hoje eu vou realizar o sonho do meu pai de postar algum conteúdo com blusa do Botafogo. Ele inferniza minha vida me pedindo isso. No dia do jogo agora (final da Libertadores), ele me pediu: ‘tem como mandar um vídeo para os jogadores do Botafogo? Tem como você fazer uma meditação para mandar uma energia para os jogadores do Botafogo’. Tudo se resume ao Botafogo. A primeira vez que eu pisei em um estádio foi meu pai me levando no jogo do Botafogo. Mas agora eu vou deixar uma pergunta aqui no ar pra você, papai. Cadê minha blusa do Botafogo? Presenteada por você. Tive que pedir pra minha amiga trazer uma blusa do Botafogo pra mim”, provocou Anitta. Porém, não demorou muito para o pai da cantora atender ao pedido. Posteriormente a reclamação, Anitta publicou imagens com itens do Botafogo, inclusive a camisa do clube com o patch de campeão da Libertadores. “Esse meu pai é muito rápido mesmo. Eu pisquei o olho e olha o que chegou aqui pra mim. (…) Que tudo. Agora sim eu sou filha do painitto, ne? Do maior botafoguense do Brasil”, comemorou a cantora.