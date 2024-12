Ancelotti, do Real Madrid, define Botafogo como ‘extraordinário’ na final da Libertadores

A atuação do Botafogo na final da Libertadores chamou a atenção do técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O treinador revelou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (3), que acompanhou a decisão entre o Alvinegro e o Atlético Mineiro. Aliás, para o italiano, o clube carioca fez um jogo extraordinário.

“Sim, eu vi o jogo. Um ambiente fantástico, fiquei encantando. Um primeiro minuto de jogo incrível, com esse pontapé incrível. Depois a atitude e o compromisso do Botafogo foram extraordinários. Eles jogaram uma partida fantástica, estou muito feliz pelo Allan (com quem trabalhou em duas oportunidades), que ganhou a Libertadores pelo Botafogo, um time histórico do futebol brasileiro. Foi capaz de ganhar a Libertadores pela primeira vez. Então, sim, estamos encantados”, disse.