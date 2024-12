Almada deixa futuro em aberto no Botafogo: ‘Quero jogar na Europa’

Campeão do mundo e atual da Libertadores, Thiago Almada deixou dúvidas sobre seu futuro no Botafogo. Em entrevista ao vivo no programa “Pelota Dividida”, do “Blender/Olé”, o meia-atacante ressaltou o sonho de jogar na Europa e afirmou que não sabe se fica no Glorioso para 2025.

“Sabemos que vamos jogar o [Super] Mundial, mas não sei se vou continuar no ano que vem. Tenho muita vontade de jogar na Europa. Quando vim para o Botafogo, ficou acordado uma quantidade de tempo para depois ir para a Europa. Por agora há o Lyon, conversei com o dono do clube, que é o mesmo do Botafogo”, disse Almada, sem querer entrar em detalhes.