Alan Patrick mostra esperanças com o Internacional para a próxima temporada

Camisa 10 do Colorado elogia trabalho de Roger e vê grupo com ambição para crescer e atingir os objetivos no ano de 2025

O Internacional chegou a ficar na zona de rebaixamento da atual edição do Brasileirão, mas somou 16 rodadas sem derrotas até o revés para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (1). No entanto, o clima no Colorado para 2025 é de bastante otimismo.

O time, sob o comando de Roger Machado, garantiu vaga na próxima edição da Libertadores e ainda pode atrapalhar o Botafogo na briga pelo título. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no estádio do Beira-Rio. Alan Patrick, maestro do Colorado, elogiou o trabalho do comandante.