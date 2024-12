Affair de Gabigol tem perfil hackeado, e seguidora tenta comprar conversas com jogador

Thaisa Carvalho expôs mensagens de uma mulher que ofereceu pix em troca de mensagens privadas com o ídolo do Flamengo

A influenciadora Thaisa Carvalho se tornou vítima de golpistas após ter seu perfil do Instagram hackeado nos últimos dias. A invasão à conta da jovem, apontada como affair de Gabigol, do Flamengo, ocorreu ao receber um convite para uma suposta parceria, e fãs do jogador aproveitaram a situação para tentar ter acesso às conversas entre os dois.

Depois de recuperar o perfil, Thaisa expôs a mensagem de uma seguidora, chamada Júlia, que tentou comprar suas conversas privadas por R$ 200. A moça ofereceu pix aos invasores para ter acesso às interações da influencer com Gabigol no privado do Instagram – chamado de DM.