Web Vôlei ganha prêmio de ‘Melhor Site de Esportes’ de 2024

O Web Vôlei conquistou, nesta segunda-feira (2/12), o prêmio de “Melhor Site de Esportes” no Brasil Publisher Awards 2024. O evento para anúncio dos vencedores de cada categoria aconteceu no Hard Rock Cafe, em Curitiba. Na quarta-feira da semana passada, o Web Vôlei foi anunciado como um dos três finalistas em sua categoria, ao lado Jumper Brasil, especializado na cobertura de basquete, e o FogãoNET, site segmentado sobre o Botafogo.

O Brasil Publisher Awards (BPA) é uma premiação dedicada a reconhecer e celebrar os melhores sites e portais digitais do Brasil. São diversas áreas, como entretenimento, games, economia/finanças, saúde/bem-estar, tecnologia, automotivo, receitas/cozinha, entre outros. Um júri formado por profissionais do mercado avaliou os sites escolhidos. Analisou diversos quesitos, como qualidade do conteúdo, impacto positivo no segmento e contribuição para a sociedade.