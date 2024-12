Vasco faz proposta para Luís Castro e aguarda resposta após fim do Brasileiro

Em busca de um técnico depois da demissão de Rafael Paiva, o Vasco enviou uma proposta para contratar Luís Castro, ex-Botafogo. A resposta, no entanto, só deverá vir após o final do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

O Vasco, aliás, deseja definir quem será o treinador da equipe para a 2025 até a próxima semana e segue mapeando o mercado. Luís Castro é o favorito nos planos do Cruz-Maltino. Contudo, o clube enfrenta concorrência do Santos, Cruzeiro e Atlético. Os clubes mineiros, de acordo com apuração do J10, sondaram o treinador.