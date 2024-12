Textor celebra vitória do Flamengo em festa do título do Botafogo

Durante a comemoração alvinegra do título da Libertadores, o dono da SAF do clube comentou sobre o Rubro-Negro: 'Eu amo o Flamengo'

Enquanto o Botafogo comemorava o título da Libertadores, o Flamengo enfrentava o Internacional, até então candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Mas com a vitória do Rubro-Negro, o Colorado não tem mais chances de alcançar o Glorioso. Portanto, John Textor ficou feliz com a notícia e vibrou com o triunfo do rival.

“O que aconteceu no jogo Flamengo x Internacional? [Depois de receber a resposta da repórter Duda Dalponte] Wow… Eu amo o Flamengo! Quero agradecer ao Rodolfo Landim, ao Gabigol, ao Wesley, todos os meus jogadores preferidos do Flamengo. Grande trabalho! Obrigado, Rio de Janeiro!”, comentou Textor, dono da SAF do Botafogo, ao “SporTV”.