São Paulo x Palmeiras (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (02/12), às 20h, no Morumbis, pela grande final da Copa do Brasil Sub-20. A decisão será em jogo único. Assim, quem vencer fica com o título. Se o embate terminar empatado, a definição de quem ficará com a taça será decidida nos pênaltis.

Como chega o São Paulo?

O São Paulo tem a oportunidade de conquistar um título nacional na categoria após seis anos de espera. Afinal, a última vitória aconteceu em 2018, quando o clube superou o Corinthians nos pênaltis, pela Copa do Brasil sub-20. Aliás, por ter realizado a melhor campanha da competição, o Tricolor obteve o mando de campo da final e terá o direito de contar exclusivamente com a sua torcida. Por fim, a grande esperança da torcida está em Ryan Francisco, artilheiro da equipe. Outros que também devem ser observados de perto é o lateral-direito Igor Felisberto e o meia Faisal, que já treinaram com os profissionais.