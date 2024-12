São Paulo vence o Palmeiras de virada e é tetracampeão da Copa do Brasil Sub-20

Tricolor saiu perdendo por 2 a 0 e ficou com a taça após uma virada espetacular diante do seu torcedor no Morumbis

O São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-20! O título do Tricolor veio diante do rival Palmeiras, em uma vitória de virada eletrizante no Morumbis, na noite desta segunda-feira (02). O Verdão abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Entretanto, os crias de Cotia diminuíram antes do intervalo e viraram na segunda etapa.

O título foi o quarto do Tricolor no torneio, se isolando como maior campeão. Antes disso, o São Paulo já havia ficado com a taça em 2015, 2016 e 2018.