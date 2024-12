Salah na mira do PSG: atacante pode deixar o Liverpool de graça

O PSG está interessado na contratação de Salah. De acordo com informações do jornal ‘L’Equipe’, o clube francês mantém negociações avançadas com o atacante egípcio, que poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro e pode deixar o Liverpool de graça.

Segundo a publicação, uma fonte próxima a Salah revelou que as conversas com o PSG já acontecem há algum tempo. Além de seu desempenho em campo, o jogador também agrada aos proprietários do clube por seu grande apelo nos países árabes.