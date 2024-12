Ronaldinho Avô Gaúcho! Filho do Bruxo terá um bebê com influencer de família global

Ronaldinho Gaúcho assumirá um novo – e importantíssimo – papel aos 44 anos: o de avô. No último domingo (1),a nora do astro, Giovannna Buscacio, de 24, anunciou a gravidez fruto do relacionamento com João Mendes de Assis Moreira, de 19, nas redes sociais. Filho único do Bruxo, o jovem se relaciona com a criadora de conteúdo há mais de dois anos.

Giovanna anunciou a novidade através de uma postagem em seu perfil do Instagram: “16 semanas e contando”. Acompanhada de amigos e familiares, a jovem aparece com a mão na barriga em todos os registros compartilhados no carrossel de imagens.