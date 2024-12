Reunião desta semana pode selar retorno de Rodrigo Caetano ao Atlético

Após um fim de temporada decepcionante, com a perda de dois títulos importantes, o Atlético está próximo de um reforço estratégico nos bastidores. Rodrigo Caetano, atualmente na Seleção, negocia seu retorno ao clube, desta vez em um cargo de maior destaque.

Segundo apuração do Jogada10, Caetano deve assumir como CEO do Atlético, liderando as operações de futebol. Victor Bagy continuará como diretor de futebol, mas atuará em conjunto com Caetano, que terá papel central nas decisões. A formalização do acordo está prevista para os próximos dias.