Português: Porto vence Casa Pia e se aproxima da liderança

Dragão conta com tropeço do Sporting nesta 12ª rodada e diminui vantagem do Leão na ponta da tabela

O Porto está vivo na briga pela liderança do Campeonato Português 2024/25. No Estádio do Dragão, a equipe venceu o Casa Pia por 2 a 0, nesta terça-feira (2), com gols de Fábio Vieira e Samu Aghehowa, ambos no segundo tempo, e se aproximou da ponta da tabela. Além disso, o Porto contou com o tropeço do Sporting nesta 12ª rodada e diminuiu a vantagem do Leão.

Assim, o Porto chegou aos 30 pontos, e agora está com três a menos que o líder Sporting. Por outro lado, o Casa Pia viu a sequência de três jogos de invencibilidade na liga portuguesa chegar ao fim com a derrota fora de casa. Dessa forma, a equipe segue com 13 pontos, na 10 posição.