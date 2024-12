Policiais e torcedores estão na sede do Corinthians para acompanhar votação de impeachment

Augusto Melo terá sua continuidade em jogo na votação do Conselho Deliberativo, nesta segunda-feira (2), no Parque São Jorge / Crédito: Jogada 10

O futuro do presidente do Corinthians, Augusto Melo, pode ganhar novos rumos a partir desta segunda-feira (2). O Conselho Deliberativo do clube se reúne para votar o impeachment contra atual mandatário. Assim, o Parque São Jorge, sede do clube social, já começa a receber apoio policial e torcedores. Tropas de Choque e membros da Polícia Militar de São Paulo estão presentes no local da votação, assim como os torcedores. As ruas localizadas no entorno do Parque São Jorge já foram fechadas. Além disso, são esperados mais de 4 mil torcedores nos arredores da sede social.

No local, há apoiadores de Augusto Melo. Faixas com os seguintes dizeres: 'não vai ter golpe" estão com distribuição aos torcedores. Além disso, cânticos a favor do presidente Augusto Melo.