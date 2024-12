Pachuca, do México, tem interesse no empréstimo de John Kennedy, do Fluminense

Clube mexicano sinaliza proposta de empréstimo, com opção de compra que pode girar em torno de R$ 36 milhões, pelo atacante do Tricolor

Apesar de estar em baixa no Fluminense, John Kennedy chama a atenção no mercado. Afinal, o Pachuca, do México, tem interesse na contratação, por empréstimo, do autor do gol do título da Libertadores 2023. No momento, o jogador é a quarta opção do técnico Mano Menezes para o ataque tricolor, que perdeu espaço de vez. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Dessa forma, o clube mexicano sinalizou uma proposta de empréstimo, com opção de compra que pode girar em torno de R$ 36 milhões. No entanto, o Tricolor de Laranjeiras irá aguardar o fim do Campeonato Brasileiro para primeiro tentar se salvar do rebaixamento para depois avançar na possível transação.