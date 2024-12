Nos braços da Fiel, Augusto Melo vibra: ‘Estamos aqui pelo bem do Corinthians’

Augusto Melo não perdeu a oportunidade e foi aos braços da torcida do Corinthians após a votação favorável ao seu afastamento da presidência do Timão, na noite desta segunda-feira (02). O dirigente foi até a área externa, onde foi recebido com muito carinho.

Aliás, Augusto Melo foi até os torcedores e declarou frases de impacto, como: “Aqui é sujeito homem. É pelo bem do Corinthians!” Enquanto isso, a torcida do Timão gritava contra a ideia de que consideram um golpe para afastar o atual presidente do clube.