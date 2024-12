Mulher é presa após tentativa extorsão à Luiz Henrique na véspera da final

Presa é prima da ex-mulher do jogador e cobrava R$ 20 mil para não divulgar vídeos íntimos do atleta. Ela confessou o crime à polícia

Uma mulher foi presa em flagrante após tentar extorquir o atacante Luiz Henrique, na véspera da final da Libertadores. A ré confessa, que é prima da ex-mulher do atleta, com quem ele se separou recentemente, pediu R$ 20 mil para não divulgar fotos e vídeos íntimos do jogador.

As ameaças começaram antes da partida contra o São Paulo, no mês de julho, por meio do WhatsApp. Um número ligado a Jhony Max, ex-empresário de Luiz Henrique, enviou as mensagens. Max prestou depoimento e, após isso, liberado, mas segue sendo investigado.