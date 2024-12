Mulher de Messi faz rara declaração sobre a vida pessoal

Mulher de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo fez uma rara declaração sobre sua vida pessoal. Em uma ação do anúncio de sua parceria com a Adidas, a mãe de Thiago, Ciro e Mateo fala sobre as coisas que considera mais importantes no seu dia a dia.

No vídeo, Antonela surge lendo um livro e utiliza um conjunto de roupas da marca alemã enquanto narra suas preferências.