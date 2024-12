Michael quebra jejum pelo Flamengo em vitória sobre o Inter

Atacante ganha minutos com o técnico Filipe Luís e mostra que pode ser importante nos jogos finais do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Quase de férias, o Flamengo voltou a vencer no Brasileirão ao derrotar o Internacional por 3 a 2, no Maracanã, no último domingo. Além dos três pontos, a partida foi importante para o atacante Michael. Com dois gols, o “Robozinho” encerrou o jejum de mais de um mês sem balançar as redes.

Antes do jogo contra o Internacional, o último gol de Michael aconteceu na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, no dia 26 de outubro. Na ocasião, o atacante abriu o placar para o Flamengo. Depois disso, o camisa 30 participou de sete jogos com o Rubro-Negro, somando apenas uma assistência. Agora, o jogador desencantou contra a equipe gaúcha.