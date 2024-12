MGM foca em novo estádio e descarta SAF no Flamengo

Maurício Gomes de Mattos é um dos candidatos à presidência do Rubro-Negro. Eleição será na próxima segunda-feira (9), na sede social do clube

Há exatamente uma semana da eleição para presidente do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos destacou que a prioridade em sua gestão será o estádio do Gasômetro. Ele garantiu o novo estádio terá receita para se sustentar. A chapa do candidato se chama “Mengão Maior”. Entre os apoiadores são os ex-presidentes Márcio Braga e Eduardo Bandeira de Mello.

“Nós temos um estudo, estamos dia a dia captando informações para que, quando a gente assuma a presidência, já tenhamos condição de visão de produção financeira, produção jurídica. Pegamos o Fabrício Chicca sem o menor comprometimento financeiro, só pelo amor que ele tem ao Flamengo, desenvolvemos com vários economistas e temos a condição de desenvolver um trabalho excepcional para botar de pé o estádio. Esse é o nosso sonho. O Flamengo não pode deixar de ter a sua casa própria”, disse ao “Uol”.