Marinakis e mais interessados: Vasco abre conversas para definir futuro da SAF

Clube observa e analisa com os outros três grupos e diretoria faz documento com prioridades para próximo gestor do futebol

O torcedor vascaíno renova as esperanças no futuro do Vasco. Afinal, o grego Evangelos Marinakis revelou, em entrevista à imprensa internacional, o desejo de adquirir a SAF do Cruz-Maltino.

O contato inicial do dirigente aconteceu por meio de intermediários. No entanto, do lado do clube, as negociações não avançaram, e a diretoria recebeu com surpresa a declaração de Marinakis nesta segunda-feira (2) sobre o interesse na SAF do Vasco. O filho de Evangelos, Miltiadis Marinakis, esteve no Rio de Janeiro e, em seguida, em São Paulo no mês passado, mas a diretoria garante que ele não se reuniu com representantes do clube.