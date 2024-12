Marcelo, enfim, rescinde contrato com o Fluminense

Rescisão dependia de acertos burocráticos entre as partes, já que o contrato do jogador contava com aditivos extra-campo / Crédito: Jogada 10

Exatos 30 dias depois de deixar o Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo não tem mais vínculo com o clube oficialmente. Afinal, nesta segunda-feira (2), o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF constou a rescisão do lateral de 36 anos com o time que o revelou. O fato do contrato de Marcelo com o Flu contar com pontos publicitários e porcentagens sobre venda de produtos relacionados ao jogador motivou a demora pela rescisão, segundo informou o “ge”. Dessa forma, Marcelo está livre para assinar com qualquer clube.