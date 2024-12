Marcelinho Carioca revela namoro com modelo; veja foto

Em uma publicação no story de seu perfil no Instagram, o ídolo do Corinthians postou uma imagem sorridente ao lado de Ariane.

Um ano após sofrer um sequestro com uma suposta mulher casada , Marcelinho Carioca assumiu um novo relacionamento. Através das redes sociais, o ex-jogador, de 52 anos, anunciou que está vivendo um romance com Ariane Carvalho, modelo paulista e Rainha da Festa de Peão de Jandira (SP) 2024.

“Casal abençoado”, escreveu Marcelinho na foto, além de emojis apaixonados.

Ariane Carvalho tem um histórico de participações em festas de Peão em São Paulo. Além de Rainha da Festa de Peão de Jandira (SP) 2024, ela também acumula títulos da 2ª Princesa da Festa do Peão de Americana 2022 e Rainha da Festa do Peão de Cotia 2019. Além disso, o novo affair de Marcelinho Carioca já trabalhou em programas do SBT.

Sequestro de Marcelinho Carioca

O sequestro de Marcelinho Carioca e Taís Moreira ocorreu no dia 17 de dezembro de 2023, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O ex-jogador conversava com a amiga dentro da Mercedes-Benz C250 do ídolo do Corinthians, logo após ele sair de um show na Neo Química Arena. De acordo com Marcelinho em depoimento à polícia, três homens armados os renderam e os levaram encapuzados para um cativeiro, após rodarem por cerca de uma hora. Ele recebeu coronhadas na cabeça e no rosto.