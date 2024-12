Mallorca x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida antecipada da 19ª rodada do Campeonato Espanhol

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta terça-feira (3), Mallorca e Barcelona se enfrentam às 15h (de Brasília), em partida antecipada da 19ª rodada da competição. As equipes se enfrentam no estádio Son Moix, o Iberostar, e o time catalão tenta se recuperar na La Liga para seguir na liderança isolada. O jogo foi antecipado, uma vez que, em janeiro, o Barcelona estará concentrado na disputa da Supercopa da Espanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).