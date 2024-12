Luiz Henrique e Marlon Freitas recriam foto histórica de Garrincha e Nilton Santos

Dupla refez foto dos ídolos Alvinegros voltando da primeira conquista da Copa do Mundo, em 1958

Teve homenagens aos ídolos Garrincha e Nilton Santos após a conquista inédita do Botafogo. Luiz Henrique e Marlon Freitas, dois jogadores fundamentais na campanha do Alvinegro na temporada, recriaram uma foto histórica da dupla.

Em 1958, na conquista do primeiro título da Copa do Mundo, Nilton Santos estava segurando a Taça Jules Rimet, e ao seu lado, estava Garrincha. Ambos dormiam no retorno para o Brasil. Assim, eles repetiram a pose da foto.