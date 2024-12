Luiz Gustavo deve renovar com o São Paulo para 2025

O que pesou para o volante de 37 anos foi o seu momento, Afinal, Luiz Gustavo chega ao fim da temporada se sentindo bem fisicamente, como um dos líderes do elenco e satisfeito com o seu desempenho. Com o aval de Zubeldía, o jogador deve sentar com a diretoria nos próximos dias e discutir um novo contrato.

“A gente já conversou algumas vezes, tem alguns pontos que a gente tem que ajustar em questão de planejamento, de ambições. Mas eu sou muito grato ao São Paulo por ter passado esse ano todo com meus companheiros. Tenho uma gratidão enorme, tenho me identificado cada vez mais com o São Paulo. Se Deus quiser ainda vou conseguir retribuir, está tudo indo pra um caminho positivo onde acredito que vai dar tudo certo, sim”, disse Luiz Gustavo, após a partida contra o Grêmio, pelo Brasileiro.

Quando assinou com o São Paulo, Luiz Gustavo recusou gatilhos de renovação automática. Ele mesmo queria avaliar no fim do ano a sua condição para seguir jogando. Contudo, ele atingiu alguns bônus, como número de jogos disputados com pelo menos 45 minutos em campo.

Agora, o volante deve repetir os passos do companheiro Rafinha e permanecer no São Paulo. O lateral-direito, por sua vez, deve ter um contrato menor, até o final do Paulistão ou até o meio de 2025.