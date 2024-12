Luiz Araújo, do Flamengo, pode voltar contra o Criciúma

Atacante treina normalmente nesta segunda-feira (2), no Ninho do Urubu, e pode aparecer entre os relacionados do jogo pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Luiz Araújo deve voltar a jogar pelo Flamengo nesta reta final de temporada. Nas últimas semanas, o atacante vinha treinando separado do restante do elenco e, por isso, não foi relacionado para os compromissos recentes do Rubro-Negro. Agora, o camisa 7 vive dias fundamentais para garantir presença no jogo contra o Criciúma. Nesta segunda-feira (2), o atacante apareceu novamente nas imagens das atividades do clube. Assim, ele tem grande chance de enfrentar o Criciúma, pela 37ª rodada do Brasileirão. O camisa 7 está afastado dos gramados há 17 jogos e vivia uma das melhores temporadas da carreira quando sofreu lesão.

