Livre do rebaixamento, Vasco vive expectativa por Sul-Americana

Se a vaga na Libertadores-2025 ficou bastante distante, o alento para o Vasco é que a rodada 36ª do Brasileirão garantiu a permanência do clube na elite. Será o terceiro ano consecutivo da equipe de São Januário na Série A, após ter passado dois anos (2021 e 2022) na Série B.

Com este alívio, a expectativa agora torna-se uma vaga na Copa Sul-Americana-2025. Afinal, a equipe vem em 12º, dentro da zona de classificação para o torneio continental. São seis equipes que se classificam via Brasileirão: do nono ao 14º, já que os oito primeiros vão para a Libertadores.