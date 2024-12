Justiça nega pedido de Augusto Melo para impedir votação de impeachment

A Justiça de São Paulo negou um pedido de liminar de Augusto Melo, para impedir a votação que acontecerá nesta segunda-feira (2/12), que pode culminar no impeachment do mandatário. A reunião, que vai definir o futuro do mandatário, será realizado no Parque São Jorge, sede social do clube.

Augusto Melo alegou que Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians e responsável pela convocação da reunião, não seguiu o trâmite determinado pelo Estatuto do clube. Além disso, o atual mandatário também disse que Tuma não cumpriu com o combinado de esperar as investigações sobre o patrocínio com a VaideBet, chegar ao fim. Aliás, o caso da patrocinadora é o principal motivo para o pedido de impeachment.

O juiz Erasmo Samuel Tozetto, da 4ª Vara Cível do Foro do Tatuapé, rejeitou os argumentos e afirmou que o processo respeita o estatuto corintiano. O presidente do Conselho Deliberativo se manifestou para os conselheiros do clube no fim da manhã desta segunda.

“Como Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista, recebi com serenidade a notícia do indeferimento do recurso do presidente da Diretoria Executiva, Augusto Melo, que pedia a nulidade do procedimento da Comissão de Ética e da convocação da Reunião do Conselho desta segunda, com pedido de tutela provisória”, disse Tuma, em nota.

“Quem alegava que era “um golpe”, com a decisão da Justiça, perde a falsa narrativa. Desta forma, aguardo nesta segunda-feira a presença de todos os conselheiros e conselheiras no Mini Ginásio do Parque São Jorge, sendo a primeira chamada às 18h e a segunda, às 19h, relembrando todas as garantias de segurança que nos foram encaminhadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo”, completa a nota.