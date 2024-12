Júnior Santos, do Botafogo, fala sobre a conquista da Libertadores

Um dos grandes nomes da campanha do Botafogo na conquista da Libertadores foi o atacante Júnior Santos. Artilheiro da competição mesmo ficando meses fora por conta de uma lesão, o jogador, portanto, foi peça chave nas fases preliminares. Além disso, ainda marcou o gol do título no último sábado (30). Em entrevista ao SporTV, Júnior Santos, portanto, falou sobre a sua participação na campanha do Glorioso.

“Momento de muita gratidão. Estou feliz em fazer parte desse momento, por poder ter sido importante na conquista desse título, desde a Pré-Libertadores, em que encontrávamos momento mental difícil, um momento de reconstrução, de novo ciclo. Sou grato a Deus pelas ações individuais e destaques individuais. Para coroar isso tudo, mesmo após ter sofrido a lesão, meus companheiros batalharam, nos levaram à final, consegui voltar e fazer o último gol, do título, para coroar campanha e ano maravilhoso”, disse.