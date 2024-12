Jornal critica Guardiola após mais um tropeço do City: ‘Fim de dinastia’

'The Guardian', da Inglaterra, analisa piro momento do espanhol na carreira como treinador, à frente do City, que perdeu para o Liverpool / Crédito: Jogada 10

Após mais uma derrota do Manchester City na temporada, agora por 2 a 0 para o Liverpool, Guardiola vive a maior crise da carreira como treinador. Afinal, já são seis jogos sem vencer na temporada, algo que fez o jornal “The Guardian” cogitar ser o fim de uma dinastia do espanhol à frente da equipe inglesa. “Deveríamos insistir um pouco na velocidade do colapso, que há apenas duas semanas era considerado não apenas improvável, mas inconcebível. Deveríamos ficar mais chocados com o fato de uma dinastia poder implodir em três semanas? Ou ficar mais chocados com a façanha de sustentar uma dinastia em um mundo onde ela pode implodir em três semanas?”, questionou o jornal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas últimas seis partidas, os Citizens perderam cinco partidas e empataram, na disputa da Champions e da Premier League. Depois do revés para os Reds, no Anfield, torcedores provocaram Guardiola. Eles cantaram, em tom de ironia, que o espanhol seria demitido depois de mais um resultado negativo.