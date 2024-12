Inter muda foco e passa a almejar o vice-campeonato da Série A

Derrota tirou as chances do Colorado de ser campeão nas últimas duas rodadas. Gaúchos entendem que o saldo da temporada é positivo / Crédito: Jogada 10

O Inter não se abalou com a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (01/12). Afinal, mesmo com o fim das chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro nas duas últimas rodadas, os gaúchos ainda estão motivados. O objetivo vai passar a ser garantir o vice-campeonato da Série A. Internamente, diretoria, comissão técnica e jogadores se mobilizam por esta missão. Ainda mais que terão confrontos diretos em seus dois últimos compromisso da temporada. Seu próximo adversário é o Botafogo, atual líder do torneio e encerra a sua participação em duelo com o Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo com este novo desafio, o Colorado não depende apenas de si. Afinal, o vice-líder, Palmeiras tem 70 pontos, cinco a mais que os gaúchos. Ou seja, o Internacional precisa vencer seus dois jogos recentes. Além, de torcer por dois tropeços do Alviverde, que ainda tem condições de conquistar o título. Deste modo, o Inter mede os seus esforços para conseguir uma reação no embate com o Glorioso, já na próxima quarta-feira (04/12), às 21h30, no Beira-Rio.