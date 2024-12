Herói do título, Ferreira exalta recuperação do São Paulo em 2024

Atacante fez o gol que marcou a virada contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil Sub-20 e recordou derrota no Campeonato Paulista

O São Paulo conquistou o título da Copa do Brasil Sub-20. Em uma virada espetacular, o Tricolor bateu o Palmeiras por 3 a 2 e ficou com a taça pela quarta vez. Quem carimbou o título foi o atacante Lucas Ferreira, que deu a assistência para o gol de empate e fez o gol da virada.

Após a partida, Ferreira agradeceu à torcida, que compareceu em mais de 15 mil pessoas no Morumbis, e ainda recordou a perda do título do Paulista. Na ocasião, o Tricolor perdeu o estadual para o Novorizontino.