Globo tira ídolo do Botafogo de transmissão da Libertadores

Ídolo do Botafogo estaria no pré-jogo da final da Libertadores, mas acabou cortado de última hora pela emissora

Escalado pela Globo para a transmissão da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, o ex-jogador Loco Abreu acabou cortado de última hora pela emissora. Ele participaria do pré-jogo com Ana Thais Matos. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a informação do colunista, a presença do ídolo do clube carioca na transmissão poderia gerar insatisfação em torcedores do Atlético-MG, já que a emissora não teria um representante mais ligado a equipe mineira. Com isso, a Globo optou por deixá-lo de fora do pré-jogo.