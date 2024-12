Gabriel Brazão admite quase ter parado de jogar antes de acerto com o Santos

Goleiro foi destaque do Peixe na Série B em 2024, atuando em 30 dos 38 jogos, após a lesão de João Paulo, no início da temporada

Mesmo assim, Gabriel persistiu e foi fundamental para o acesso do Santos à Série A, além de contribuir para a conquista do título da Série B nesta temporada. Ele comemorou o que considerou o melhor ano de sua carreira.

Destaque do Santos na Série B, Gabriel Brazão assumiu a titularidade após a lesão do goleiro João Paulo, ainda no início da competição nacional. Apesar do sucesso, o jogador chegou a cogitar abandonar o futebol devido às graves contusões que sofreu: foram três lesões sérias no joelho em apenas oito meses.

“Estou muito feliz no Santos, me reencontrei aqui. Foi o melhor ano da minha carreira. Há dois anos, um ano e meio atrás, quase parei de jogar futebol. Tive três lesões no joelho, fiz três cirurgias em oito meses, os dois cruzados e um menisco, sempre uma após a outra. Chegou um momento em que pensei em desistir”, revelou o goleiro.

“Foi um período difícil, enfrentei tudo sozinho. Não tinha nenhum déficit físico, mas as lesões me tiraram dos gramados por dois anos. Nesse tempo, amadureci muito e contei com o apoio da minha família. Este ano, pude demonstrar minhas qualidades e virtudes. Foi um grande ano, e tenho certeza de que 2025 será ainda melhor”, concluiu Brazão em entrevista ao Apito Final, da Band.

Gabriel Brazão foi titular em 30 dos 38 jogos do Santos na Série B. Antes de defender o Peixe, atuou por Parma, Inter de Milão, Spal e Oviedo. Ele também acumula convocações para as Seleções Brasileiras de base, sub-17 e sub-20. Seu contrato com o Santos vai até 2028 e foi renovado recentemente.