Fiorentina atualiza quadro de saúde de Edoardo Bove após mal súbito

Informações do jornal ‘La Repubblica’ apontam para suspeitas que Bove tenha sofrido uma crise epilética. O meia não apresentou qualquer tipo de dano no cérebro e tampouco no coração, e os médicos excluíram ”lesões agudas” em seu organismo.

Edoardo Bove evoluiu em seu quadro na madrugada de domingo para segunda (2) e acabou extubado 13 horas depois do ocorrido. Apesar de estar acordado e lúcido, o jogador de 22 anos segue na UTI e passará por novos exames no decorrer do dia.

O caso

Bove sofreu um mal súbito ainda aos 17 minutos da partida entre Fiorentina e Inter de Milão, no último domingo (1), no Artemio Franchi, pela Serie A do Campeonato Italiano.

O meia passou mal e caiu sozinho, desacordado, no gramado. Jogadores acionaram profissionais emergência do estádio no momento em que perceberam a queda do atleta. Bove deixou o local de ambulância e foi levado ao Hospital Universitário Careggi, em Florença, enquanto o jogo acabou adiado.

Socorrido quase imediatamente, Bove chegou estável do ponto de vista cardiovascular quando deu entrada na UTI. Edoardo passará por reavaliação nas próximas 24 horas.