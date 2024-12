Edoardo Bove está consciente e recebe visita de companheiros de Fiorentina

FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 28: Edoardo Bove of ACF Fiorentina in action during the UEFA Conference League 2024/25 League match between ACF Fiorentina and Pafos FC at Stadio Artemio Franchi on November 28, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) / Crédito: Gabriele Maltinti

Depois de sofrer um mal súbito durante o jogo contra a Inter de Milão, neste domingo (1), pelo Campeonato Italiano, o meio-campista Edoardo Bove, da Fiorentina, já está consciente. O jogador, que deu um susto no mundo do futebol, fala normalmente com familiares e enfermeiros do Hospital Universitário Careggi, em Florença. “Estou bem”, disse Bove a pessoas próximas, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A Fiorentina informa que Edoardo Bove, após passar uma noite tranquila, foi acordado e extubado nesta manhã. Ele está atualmente acordado, alerta e orientado. Ele conversou com a família, a direção do clube, o técnico e seus companheiros, que correram para vê-lo assim que receberam a boa notícia. Nos próximos dias, serão realizadas novas investigações para apurar as causas que levaram à situação crítica ocorrida ontem. Os médicos que tratam do jogador de futebol confirmam que as investigações diagnósticas continuam”, divulgou o clube.

Além disso, o goleiro espanhol David De Gea visitou o companheiro no hospital e disse à imprensa que o companheiro de clube já está melhor. Pela manhã, o técnico Raffaele Palladino e outros colegas da Fiorentina também estiveram presentes no local. Outro nome que deve aparecer é o de Gabriele Gravina , presidente da Federação Italiana de Futebol. Partida adiada Vale destacar que a partida contra a Inter teve de ser interrompida quando o jogador, de 22 anos, abaixou-se e desmaiou em campo. Assim, a equipe médica agiu de forma rápida para atender o atleta da melhor maneira possível. Alguns jogadores demonstraram estar em choque com a situação e alguns foram às lágrimas.