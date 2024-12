Diretoria do São Paulo admite necessidade de diminuição na folha salarial

Belmonte expõe atual realidade do clube e revela meta de zerar tudo com o grupo até 31 de dezembro deste ano

O São Paulo afirma a necessidade de gerar receita para a próxima temporada e pretende negociar jogadores com o objetivo de diminuir sua folha salarial e aumentar a arrecadação. De acordo com o diretor de futebol, Carlos Belmonte, o clube gasta atualmente entre R$ 17 milhões e R$ 18 milhões mensais com seus atletas.

O déficit do São Paulo na atual temporada chega a R$ 191 milhões até setembro deste ano. Por isso, o clube dá prioridade a não gastar excessivamente e a equilibrar suas finanças.