Cristaldo tenta aproveitar destaque individual para se tornar unanimidade no Grêmio

Meio-campista é o artilheiro do Imortal na temporada, mas ainda é alvo de críticas da torcida pela irregularidade

O meio-campista Cristaldo é um dos destaques individuais do Grêmio, mesmo em temporada abaixo das expectativas. Isso porque, ele é o artilheiro da equipe na temporada. Bem como também se sobressai em estatísticas como assistências. Apesar disso, ele ainda não é unanimidade para a torcida, principalmente pela irregularidade em suas atuações. Deste modo, tem como principal objetivo é mudar esse panorama. Ao balançar as redes do São Paulo, na vitória por 2 a 1, no último domingo (01/12), na Arena, ele alcançou os 13 gols em 2024. Assim, dificilmente vai perder este posto, já que restam apenas duas partidas na temporada. Na segunda colocação estão Braithwaite e Diego Costa, os centroavantes do Imortal, com oito gols. É a segunda temporada consecutiva que Cristaldo prova a sua aptidão para marcar em gols. Em 2023, ele foi o vice-artilheiro, com 11 gols. Ele perdeu a disputa somente para o uruguaio Luis Suárez, com 29, um exímio centroavante, a nível mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O argentino também se destaca nas assistências, com cinco passes para gol na temporada, atrás apenas de João Pedro com seis e Pavón com sete. Além da irregularidade, Cristaldo também ganhou um forte concorrente na briga pela titularidade no meio da temporada. Afinal, o Tricolor Gaúcho contratou o colombiano Monsalve, que rapidamente se adaptou e passou a contribuir com o time.

Meio-campista argentino é líder em vários fundamentos no Grêmio em 2024 De acordo com levantamento do “Sofascore”, o meio-campista ainda lidera alguns quesitos no Grêmio em 2024. Alguns exemplos são participações em gols (19), passes decisivos (98), grandes chances criadas (11). Além de ser o primeiro também em finalizações (74), chutes certos no gol (43), em passes para a área (285) e cruzamentos certos (61). Com o resultado positivo, o Tricolor Gaúcho alcançou os 44 pontos e se encontra na 11ª colocação. Franco Cristaldo entre todos do Grêmio em 2024: Nota Sofascore (7.32) – 1º

