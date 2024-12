Botafogo terá casa cheia para último jogo da temporada

Torcida do Glorioso esgotou os ingressos para o confronto contra o São Paulo no Nilton Santos, pela 38ª rodada do Brasileirão

O Botafogo conquistou o título da Libertadores pela primeira vez na sua história no último sábado (30) ao vencer o Atlético-MG por 2 a 1. Mas o Glorioso ainda pode levantar mais uma taça na temporada, já que é o líder do Brasileirão a duas rodadas do fim.

Portanto, a torcida alvinegra esgotou os ingressos para o último encontro em casa no ano. O duelo será contra o São Paulo, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time de Artur Jorge ainda entra em campo contra o Internacional na quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio.