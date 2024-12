Botafogo: Felipe Neto relata emoção vivida em título da Libertadores

Torcedor do Botafogo, Felipe Neto acompanhou direto do Mas Monumental a conquista inédita da Libertadores

O empresário e youtuber Felipe Neto viveu de perto a conquista do título da Libertadores pelo Botafog o. Ele esteve no estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, e fez um relato do sentimento experimentado após o apito final.

“Talvez seja difícil de entender, para quem não vive, o que significa realmente o futebol. Acredito que esta seja a foto mais feia que já tiraram de mim na vida, mas eu só consigo lembrar da beleza do momento. A sensação de euforia desmedida que me acometeu como se o mundo pudesse acabar naquele instante, em meio a lágrimas, gritos e a mais genuína felicidade”, começou o youtuber, que citou a namorada como companheira nos momentos negativos e positivos em que ele acompanhou o clube:

“Não deve ser fácil, para alguém como a Ju, que antes de me conhecer nem sequer sabia direito o que era esse esporte. (…) Ela viu o sofrimento, a dor, a angústia… E aí veio 2024. Ela, mais uma vez, de mãos dadas comigo em cada jogo, acreditando que poderia ser diferente. E no dia 30/11/2024, no momento do primeiro gol do Botafogo, em meio aos gritos, vejo a Ju chorando copiosamente. Explicar era impossível, ela só entendeu vivendo, sentindo e se permitindo”, escreveu Felipe.

Por fim, o empresário agradeceu por ter sido “escolhido” como torcedor do Botafogo e valorizou os sentimentos que o futebol desperta nas pessoas.