Bilionário grego admite negociação por compra do Vasco; magnata esteve no RJ

“Hoje à noite assistimos e vivenciamos uma grande final contra um grande adversário sediado em um estádio histórico, o Maracanã, no Brasil, a casa do futebol. Hoje à noite, nossos jovens jogadores jogaram diante de 40.000 torcedores que nunca pararam de cantar pelo seu time Flamengo. Eles fizeram uma exibição de futebol, cheios de paixão e determinação da magnitude do Olympiacos, e são dignos de elogios por chegarem tão alto! Mais uma vez, eles nos deixaram muito orgulhosos deles! Não tenho dúvidas de que eles continuarão conquistando novos picos e realizando seus sonhos. Todos os dias em nossa academia, nossos jogadores trabalham com grandes treinadores e uma equipe de pessoas que os ajudam e os incentivam a desenvolver seu talento e amor pelo futebol.

No Olympiacos, somos uma família e, como eu disse antes, sempre estarei ao lado dos jovens jogadores para que juntos possamos construir seu futuro, construir o futuro do nosso Clube e do futebol grego. Pouco antes de nosso Olympiacos celebrar 100 anos de história lendária, adicionamos nossos primeiros troféus europeus à nossa gloriosa história — os da UEFA Europa Conference League e da UEFA Youth League, e hoje participamos da final da Copa Intercontinental Sub-20. E não vamos parar; continuamos fortes, CONTINUAMOS SONHANDO!

Viva o Olympiacos!”

