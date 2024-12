Atlético e Cruzeiro sondam Luís Castro para assumir comando técnico

Atlético lamenta a perda dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores, enquanto o Cruzeiro ainda não consegue perceber crescimento com Diniz / Crédito: Jogada 10

Insatisfeitos com o desempenho de seus treinadores, Atlético e Cruzeiro iniciaram conversas com os empresários do técnico Luís Castro. O nome do português, que já recebeu uma proposta do Santos, aparece como possível solução para os dois gigantes mineiros. O Jogada10 apurou que o Cruzeiro foi o primeiro a entrar em contato com Luís Castro. Após a campanha irregular de Fernando Diniz à frente da agremiação, marcada pela perda do título da Copa Sul-Americana, o CEO Alexandre Mattos buscou informações sobre a viabilidade de contratar o treinador. A intenção é reformular o time para a próxima temporada, apostando em um técnico experiente para recuperar o desempenho da equipe.