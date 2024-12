Atacante do Palmeiras que sofreu lesão de Ronaldo Fenômeno tem data para retornar

Reforço que custou quase R$ 25 milhões aos cofres alviverdes, Bruno Rodrigues se reapresentará com elenco em janeiro para a disputa do Paulistão

O atacante Bruno Rodrigues, reforço que custou quase R$ 25 milhões aos cofres do Palmeiras no começo de 2024, estará à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para a disputa do Campeonato Paulista de 2025. Ele se reapresentará com o restante do elenco para a pré-temporada.

Contudo, em razão do período extenso de inatividade, o jogador de 27 anos se submeterá a um cronograma específico e individualizado para uma melhor readaptação aos campos.